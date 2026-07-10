На набережной Саратова людей на рикшах катают лихачи без прав

На саратовской набережной проверили рикш: нарушителей оштрафовали.

Администрация Волжского района совместно с автоинспекторами провела рейд по проверке работы рикш на городской набережной. В ходе мероприятия выяснилось, что часть водителей предлагает поездки отдыхающим без водительских прав и необходимых разрешений.

В администрации подчеркнули, что нарушители игнорируют дорожные знаки и передвигаются по одной из самых оживлённых территорий города. Высокая скорость движения создаёт дискомфорт для пешеходов и несёт потенциальную угрозу их безопасности.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Подобные рейды будут продолжены, — заверили в мэрии.

Ольга Сергеева