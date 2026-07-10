За июнь в Саратовской области волонтёры нашли 40 пропавших человек

Саратовский «Лиза Алерт» получил 56 заявок о пропавших в июне.

Об этом сообщили координаторы отряда.

Благодаря работе добровольцев и неравнодушных граждан, 40 человек были найдены живыми. Ещё 16 пропавших пока не обнаружены — поиски по этим направлениям продолжаются.

Волонтёры ежедневно распространяют ориентировки на улицах городов, а операторы горячей линии круглосуточно принимают и проверяют информацию от очевидцев. В отряде подчеркнули: каждый звонок может стать решающим, поэтому работа не останавливается ни на минуту.

Ольга Сергеева