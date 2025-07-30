На нацпроект «Экологическое благополучие» в Саратовской области потратили 70 млн рублей

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов за первое полугодие 2025 года превысили 14 миллиардов рублей.

По данным месячной отчетности, исполнение расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, составило на 1 июля 2025 года 14,5 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 9,3 млрд рублей.

Так, на нацпроект «Экологическое благополучие» выделили 70,2 млн рублей.

Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 5,9 млрд рублей, что на 8,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.