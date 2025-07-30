Председатель ГД объяснил, чем отличаются политики от государственников

«Политик — он в первую очередь борется за большинство голосов в поддержку своей партии. А государственник думает о стране, о гражданах, принимая решения сделать ее сильнее», — сказал Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

Поэтому иногда их действия расходятся, добавил он.

«Крайне важно то, что сейчас во главе политических фракций в Государственной Думе стоят политики-государственники», — заявил Вячеслав Володин.

Председатель ГД подчеркнул: это стало возможным потому, что Президент России Владимир Путин создал новую политическую систему, в которой для всех фракций самое главное — это Россия.