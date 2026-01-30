На новой экотропе в Ленинском районе школьники покормили птиц и белок

На экотропе от сквера «Территория Детства» до ЖК «Ласточкино» состоялось экологическое мероприятие для учащихся средней общеобразовательной школы № 80.

Напомним, экотропа обустроена благодаря депутатскому проекту председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина,

Как сообщили в мэрии Саратова, мероприятие было организовано в рамках регионального проекта «Защита животного мира» при поддержке заместителя председателя Саратовской городской Думы Елены Злобновой.

Ребятам рассказали о важности сохранения экосистемы города, напомнили о бережном отношении к природе и объяснили, чем можно и чем нельзя кормить птиц в зимний период. После познавательной части школьников ждала прогулка по экотропе, активная зарядка на свежем воздухе и совместное кормление птиц.

Экотропа открыта для всех жителей города. Здесь можно совершить лыжную прогулку, заняться скандинавской ходьбой или просто провести время с семьей на природе в любое удобное время.

Напоминаем, что при кормлении птиц рекомендовано использовать зерновые культуры, семечки, сушеные ягоды. Хлеб для птиц вреден и нежелателен.

Подготовила Ольга Сергеева