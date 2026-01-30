Подведены итоги развития Терновского муниципального образования за 2025 год

На заседании коллегии Энгельсского района были подведены итоги социально-экономического развития Терновского МО за 2025 год и поставлены задачи на 2026-й.

Как сообщил глава администрации Энгельсского района Максим Леонов, ключевыми достижениями прошлого года стали победа в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с премией в 20 млн рублей на благоустройство, а также реконструкция трёх скважин для улучшения водоснабжения, выполненная за счёт средств областного резервного фонда. Более 2 млн рублей из местного бюджета было направлено на обновление материальной базы школ и детских садов.

В 2026 году основными задачами определены разработка планов развития для опорных сёл Березовка и Узморье, продолжение работ по модернизации водопроводных сетей и замена окон в школе с. Березовка.

Также было отмечено, что по итогам мониторинга деятельность администрации Терновского МО заняла второе место среди сельских поселений района. С этого года вводится рейтинговая система, и лидер по итогам 2026 года получит дополнительную финансовую поддержку из районного бюджета.

Ольга Сергеева