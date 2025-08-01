На Новой Набережной Саратова провели плановый уход за цветниками

Специалисты МБУ «Садово-парковое» выполнили комплекс сезонных работ:

Прополка клумб (регулярность: каждые 2 недели);

(регулярность: каждые 2 недели); Внесение минеральных удобрений для усиления роста;

для усиления роста; Автоматический ночной полив (система капельного орошения);

(система капельного орошения); Санитарная обрезка: удаление увядших соцветий для продления цветения.

—Такой уход обеспечивает декоративность набережной всё лето. Особое внимание уделяем розам и петуниям — они наиболее чувствительны к засухе, — пояснил начальник участка Сергей Пчеляков.

Проект благоустройства охватил 1.5 км набережной, где высажено 40+ тысяч цветов. Следующая обработка запланирована на 10 августа.