На Новой Набережной Саратова провели плановый уход за цветниками

Специалисты МБУ «Садово-парковое» выполнили комплекс сезонных работ:
- Прополка клумб (регулярность: каждые 2 недели);
- Внесение минеральных удобрений для усиления роста;
- Автоматический ночной полив (система капельного орошения);
- Санитарная обрезка: удаление увядших соцветий для продления цветения.
—Такой уход обеспечивает декоративность набережной всё лето. Особое внимание уделяем розам и петуниям — они наиболее чувствительны к засухе, — пояснил начальник участка Сергей Пчеляков.
Проект благоустройства охватил 1.5 км набережной, где высажено 40+ тысяч цветов. Следующая обработка запланирована на 10 августа.