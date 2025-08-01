На Новой Набережной Саратова провели плановый уход за цветниками

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Новости Саратова
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Специалисты МБУ «Садово-парковое» выполнили комплекс сезонных работ:

  • Прополка клумб (регулярность: каждые 2 недели);
  • Внесение минеральных удобрений для усиления роста;
  • Автоматический ночной полив (система капельного орошения);
  • Санитарная обрезка: удаление увядших соцветий для продления цветения.

Такой уход обеспечивает декоративность набережной всё лето. Особое внимание уделяем розам и петуниям — они наиболее чувствительны к засухе, — пояснил начальник участка Сергей Пчеляков.

Проект благоустройства охватил 1.5 км набережной, где высажено 40+ тысяч цветов. Следующая обработка запланирована на 10 августа.