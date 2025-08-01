Семья атомщиков из Балаково удостоена государственной награды за воспитание пятерых детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Анатолия и Юлии Бурлаковых медалью ордена «Родительская слава».
Ключевые достижения семьи:
Родители:
- Анатолий Бурлаков
— Первый замгендиректора АО «Атомэнергоремонт» (главный инженер);
— Двукратный обладатель золотого знака ГТО;
— Активно вовлекает детей в спорт и семейные традиции.
- Юлия Бурлакова
— Ведущий специалист отдела кадров Балаковской АЭС;
— Победитель всероссийского конкурса учителей физики (2005);
— Эксперт высшей категории с педагогическим стажем.
Дети:
Воспитываются в духе патриотизма, труда и взаимного уважения. Семья регулярно участвует:
В волонтёрских акциях;
В благотворительных проектах;
В спортивных и экологических инициативах.
Признание на всех уровнях:
- 2023 — Победа в областном конкурсе «Семейный Олимп»;
- 2024 — Занесение на Доску почёта Саратовской области.
Церемония награждения состоится осенью 2025 года в Москве.