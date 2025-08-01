Семья атомщиков из Балаково удостоена государственной награды за воспитание пятерых детей



Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Анатолия и Юлии Бурлаковых медалью ордена «Родительская слава».

Ключевые достижения семьи:

Родители:

Анатолий Бурлаков

— Первый замгендиректора АО «Атомэнергоремонт» (главный инженер);

— Двукратный обладатель золотого знака ГТО;

— Активно вовлекает детей в спорт и семейные традиции.

— Первый замгендиректора АО «Атомэнергоремонт» (главный инженер); — Двукратный обладатель золотого знака ГТО; — Активно вовлекает детей в спорт и семейные традиции. Юлия Бурлакова

— Ведущий специалист отдела кадров Балаковской АЭС;

— Победитель всероссийского конкурса учителей физики (2005);

— Эксперт высшей категории с педагогическим стажем.

Дети:

Воспитываются в духе патриотизма, труда и взаимного уважения. Семья регулярно участвует:

В волонтёрских акциях;

В благотворительных проектах;

В спортивных и экологических инициативах.

Признание на всех уровнях:

2023 — Победа в областном конкурсе «Семейный Олимп»;

— Победа в областном конкурсе «Семейный Олимп»; 2024 — Занесение на Доску почёта Саратовской области.

Церемония награждения состоится осенью 2025 года в Москве.