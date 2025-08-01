Семья атомщиков из Балаково удостоена государственной награды за воспитание пятерых детей

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Новости Саратова
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Анатолия и Юлии Бурлаковых медалью ордена «Родительская слава».

Ключевые достижения семьи:

Родители:

  • Анатолий Бурлаков
    — Первый замгендиректора АО «Атомэнергоремонт» (главный инженер);
    — Двукратный обладатель золотого знака ГТО;
    — Активно вовлекает детей в спорт и семейные традиции.
  • Юлия Бурлакова
    — Ведущий специалист отдела кадров Балаковской АЭС;
    — Победитель всероссийского конкурса учителей физики (2005);
    — Эксперт высшей категории с педагогическим стажем.

Дети:
Воспитываются в духе патриотизма, труда и взаимного уважения. Семья регулярно участвует:
В волонтёрских акциях;
В благотворительных проектах;
В спортивных и экологических инициативах.

Признание на всех уровнях:

  • 2023 — Победа в областном конкурсе «Семейный Олимп»;
  • 2024 — Занесение на Доску почёта Саратовской области.

Церемония награждения состоится осенью 2025 года в Москве.