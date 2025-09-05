На новом ангиографе в Областном кардиодиспансере проведены первые операции

В Областном клиническом кардиологическом диспансере прошли первые рентгенохирургические вмешательства на новом ангиографическом комплексе.

Как сообщили в областном минздраве, оборудование введено в эксплуатацию в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Высокотехнологичный комплекс позволяет врачам выявлять такие патологии, как закупорки и сужения сосудов, тромбы, аневризмы, оценивать целостность и структуру сосудистой стенки и многое другое. На основе полученных данных можно максимально точно поставить диагноз, определить локализацию и характер поражения, спланировать и провести дальнейшее лечение, включая малотравматичное хирургическое вмешательство.

Ежегодно в кардиодиспансере проводится более 2,5 тыс. эндоваскулярных вмешательств при ишемической болезни сердца, более 6 тыс. диагностических исследований и порядка 1,5 тыс. операций при различных формах нарушения ритма. Данный ангиографический комплекс стал в арсенале врачей диспансера четвертым.

«Болезни системы кровообращения на протяжении многих лет занимают лидирующую позицию в структуре причин смертности. В рамках программы продолжается дооснащение кардиологической службы, новый ангиограф позволит увеличить количество рентгенэндвоаскулярных вмешательств, повысить качество оказываемой плановой и экстренной высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма сердца и другими болезнями сердечно-сосудистой системы, а также позволит проводить диагностические процедуры», — прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.