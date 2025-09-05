В Парке покорителей космоса открылась космическая выставка «Дорога к звездам»

В информационном центре Парка покорителей космоса начала работу передвижная выставка Саратовского областного музея краеведения. Экспозиция «Дорога к звездам» посвящена достижениям земляков-космонавтов, с особым акцентом на судьбе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

На выставке представлены уникальные материалы, освещающие саратовский период жизни Гагарина: обучение в индустриальном техникуме, занятия в аэроклубе и первые полеты в небе над регионом. Особый интерес представляют архивные фотографии, запечатлевшие подготовку космонавтов, включая парашютные прыжки в Заволжье и триумфальное возвращение Гагарина после легендарного полета.

Выставка работает в информационном центре парка и предлагает посетителям погрузиться в историю космических побед, связанных с Саратовской землей.