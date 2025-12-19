На новом арт-объекте «Ладья» в городе Балаково нанесли неправильный герб

Новый арт-объект в Балакове оказался с ошибкой в символике.

На инсталляции изображён неправильный вариант районного герба. Ошибку обнаружил лично глава района Сергей Барулин во время осмотра композиции.

На конструкции ладья, главный символ герба, оказалась развёрнута в противоположную сторону, что не соответствует официальному утверждённому изображению. Барулин сразу же указал на недочёт представителям подрядной организации, изготовившей объект.

По итогам встречи подрядчик взял на себя обязательства оперативно исправить ошибку. Герб на арт-объекте будет приведён в соответствие с оригиналом в кратчайшие сроки.

Ольга Сергеева