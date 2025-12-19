Безработный саратовец решил попробовать силы в качестве дроппера и попался

В Саратове задержан 31-летний безработный местный житель.

По данным регионального управления МВД, он подозревается в том, что предоставил преступникам доступ к своему банковскому счету для перевода денег, полученных мошенническим путем. Общая сумма операций по этому счету превысила 450 тысяч рублей.

Как установило следствие, летом 2025 года молодому человеку через интернет поступило предложение о легком заработке. В качестве «подработки» он, следуя указаниям неизвестного «работодателя», открыл счет в банке и передал ему электронные реквизиты для доступа. В дальнейшем этот счет активно использовался для зачисления средств, добытых преступным способом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ («Незаконные операции по переводу денежных средств»). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска в настоящее время ведут работу по установлению и задержанию предполагаемых соучастников преступления.

Ольга Сергеева