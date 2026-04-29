На новый водозабор в Самойловке направят 93,9 млн рублей при поддержке Николая Панкова

На внеочередном заседании Саратовской областной Думы депутаты фракции «Единая Россия» одобрили поправки в региональный бюджет.

Благодаря содействию депутата Государственной Думы Николая Панкова ряд муниципалитетов получит значительное финансирование на важнейшие инфраструктурные и социальные проекты.

Чистая вода для Самойловки

Самое крупное вливание — 93,9 миллиона рублей — направят на завершение реконструкции водозабора в поселке Самойловка. Местные жители долгое время добивались решения проблемы с питьевой водой. Вопрос был поднят на личной встрече с Николаем Панковым, после чего удалось найти ресурсы для продолжения работ. Жители надеются, что в скором времени чистая вода вернется в их дома.

Дороги Балашовского района

30 миллионов рублей дополнительно выделено на ремонт дорог в Балашовском районе. Этого удалось добиться благодаря активной гражданской позиции населения — люди направляли коллективные обращения, описывая плачевное состояние трасс. Поддержку инициативе также оказал Николай Панков.

Переселение из аварийного жилья

Балашов вошел в свежий этап программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Двухлетний план позволит десяткам семей переехать в благоустроенные квартиры.

Спорт и медицина в Ртищево

В городе Ртищево появятся сразу два значимых объекта. Во-первых, по решению главы региона там будет оборудована универсальная площадка для игры в мини-футбол. Во-вторых, в местной районной больнице завершается создание модульной женской консультации — средства на эти цели также заложены в принятых поправках.

«За каждым из этих решений стоят конкретные люди. Наша задача как депутатов — сделать так, чтобы выделенные по каждому направлению средства были потрачены максимально эффективно и достигли адресатов», — прокомментировала итоги заседания в областной думе депутат, региональный координатор «Женского движения ЕР», глава холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

Ольга Сергеева