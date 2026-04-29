Медицинские учреждения Саратовской области перейдут на сокращенный график с 1 по 3 мая

Региональный минздрав обнародовал режим работы больниц и поликлиник в первые майские праздники.

С 1 по 3 мая медицинские организации области будут функционировать с изменениями в расписании.

Как работают поликлиники

Амбулаторные отделения и поликлиники будут вести прием пациентов с 9:00 до 14:00. Вызов врача на дом в эти дни принимается до 13:00. В указанное время в учреждениях также будут дежурить администраторы. При этом стационары, как сообщается, продолжат оказывать помощь круглосуточно.

Особенности обслуживания

График приемов и выездов медицинских сотрудников составлен с учетом потребностей пациентов. В случае роста обращаемости к работе готовы привлекать дополнительных специалистов. Для жителей отдаленных населенных пунктов предусмотрен транспорт для доставки врачей по вызовам.

Стационарные отделения, включая экстренную и плановую помощь, будут работать в полном объеме — без выходных и сокращений. Контактные телефоны руководителей для оперативной связи размещены на официальных сайтах каждой медорганизации.

Ольга Сергеева