На обеспечение лекарствами саратовских льготников дополнительно направят 265 млн

В рамках предстоящей корректировки бюджета Саратовской области на 2025 год было предложено выделить дополнительно 265 миллионов рублей на закупку лекарств для льготников.

Данное решение обсуждалось на заседании регионального правительства.

Бесплатные препараты предназначены в первую очередь для амбулаторных больных. В эту категорию обычно входят люди с диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями, онкологией и сахарным диабетом.

Как отметила министр финансов региона Ирина Бегинина, запланированного финансирования хватит, чтобы полностью обеспечить всех льготников необходимыми медикаментами до конца декабря.

Таким образом, совокупный объем средств, запланированных в текущем году на лекарственное обеспечение, составит 5,6 миллиарда рублей. Источниками финансирования выступают как региональная казна (4,5 млрд рублей), так и федеральный бюджет.

Ольга Сергеева