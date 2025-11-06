Видимость на дорогах в Саратовской области ограничена из-за утреннего тумана

Утром 6 ноября в ряде районов региона наблюдается сильный туман, значительно ухудшающий видимость.

По информации ГИБДД по Саратовской области, неблагоприятные погодные условия зафиксированы в Аркадакском, Балашовском, Татищевском и Ртищевском муниципалитетах.

В связи с этим автоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от длительных поездок. Если поездка необходима, следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и проявлять повышенную бдительность.

Согласно ранее опубликованному прогнозу, в течение дня в области также ожидается слабый дождь. Температура воздуха составит +6…+11°C при южном и юго-западном ветре скоростью 4-9 м/с.

Ольга Сергеева