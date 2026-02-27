На охрану саратовских лесов от пожаров в 2026 году выделено 173 млн рублей

Противопожарную безопасность лесного фонда в регионе будут обеспечивать 17 лесохозяйственных учреждений.

Они получили госзадания и финансирование в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В лесхозах сформированы 25 групп пожаротушения общей численностью 266 человек. Благодаря областному бюджету штат работает круглогодично. Оснащенность групп достигла 100% — в наличии более 3 тысяч единиц инвентаря и 180 единиц техники.

Еще 25 мобильных групп созданы в лесничествах для наземного патрулирования. Они обследуют 182 маршрута протяженностью свыше 22 тыс. км. Каждая группа оснащена беспилотником для контроля «слепых зон».

Оперативно выявлять возгорания помогают 40 видеокамер системы «Лесохранитель», установленные в самых пожароопасных точках.

Ольга Сергеева