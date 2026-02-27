После угрозы ракетной атаки в Саратове временно закрыли аэропорт «Гагарин»

Аэропорт «Гагарин» приостановил работу на фоне ракетной опасности.

Саратовский аэропорт «Гагарин» временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Ограничения на полеты были введены днем 27 февраля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что решение принято в целях «обеспечения безопасности полетов». Как правило, подобные меры действуют в периоды угрозы атак с воздуха. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту соседней Пензенской области.

За несколько минут до этого, в 12:56, региональное управление МЧС распространило сигнал о ракетной опасности на территории Саратовской области.

Ольга Сергеева