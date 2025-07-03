На опасном перекрёстке Саратова установили светофоры после аварии с трамваем

На пересечении улиц Беговая и Большая Садовая, где в мае произошло столкновение грузовика с трамваем маршрута №9, появились новые светофоры.

Перекрёсток исторически считался аварийным из-за отсутствия регулировки. Причиной были частые ДТП с участием трамваев и автомобилей и жалобы жителей на сложности при переходе дороги.

Администрация включила установку светофоров в план благоустройства по итогам проверки ГИБДД.

Ожидается, что регулировка движения снизит аварийность и улучшит пешеходную доступность.