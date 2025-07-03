Хвалынский глэмпинг-клуб «Экспедиция» получит госсубсидию

Министерство культуры Саратовской области предоставит ООО «Глэмпинг-клуб «Экспедиция-Хвалынск»» субсидию на создание эко-ориентированного комплекса премиум-класса. Проект сопровождает Корпорация развития региона.
Детали проекта:
- Инвестиции: 155 млн рублей;
- Площадь: 18 модульных домиков уже установлены (идет чистовая отделка);
- Этапы: Завершается первая очередь — обустраиваются фундаменты, дороги, водопровод;
- Экономический эффект: 4.6 млн рублей налоговых поступлений ежегодно + новые рабочие места.
Поддержка Корпорации развития:
▪️ Помощь в оформлении аренды земли;
▪️ Сопровождение заявки на субсидию;
▪️ Содействие в ускорении запуска объекта.
Запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года.