Хвалынский глэмпинг-клуб «Экспедиция» получит госсубсидию

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Министерство культуры Саратовской области предоставит ООО «Глэмпинг-клуб «Экспедиция-Хвалынск»» субсидию на создание эко-ориентированного комплекса премиум-класса. Проект сопровождает Корпорация развития региона.

Детали проекта:

Инвестиции: 155 млн рублей;

155 млн рублей; Площадь: 18 модульных домиков уже установлены (идет чистовая отделка);

18 модульных домиков уже установлены (идет чистовая отделка); Этапы: Завершается первая очередь — обустраиваются фундаменты, дороги, водопровод;

Завершается первая очередь — обустраиваются фундаменты, дороги, водопровод; Экономический эффект: 4.6 млн рублей налоговых поступлений ежегодно + новые рабочие места.

Поддержка Корпорации развития:

▪️ Помощь в оформлении аренды земли;

▪️ Сопровождение заявки на субсидию;

▪️ Содействие в ускорении запуска объекта.

Запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года.