На остановках Саратова появится бесплатный Wi-Fi

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе расширяют сеть уличных точек беспроводного интернета. Об этом сообщает тг-канал «Время Саратовское Z».

В первую очередь Wi-Fi появляется на конечных и пересадочных остановках общественного транспорта в Саратове.

Как пояснил министр цифрового развития и связи Владимир Старков, сейчас особое внимание уделяется местам с высокой проходимостью, где ранее не было точек доступа.

Бесплатный Wi-Fi особенно востребован в период ограничений мобильного интернета. Актуальную карту доступных точек можно найти в сервисе 2ГИС.