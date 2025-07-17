На острове под Саратовом за четверть миллиарда продают работающую турбазу

В Энгельсском районе продают новый курортный комплекс за 250 млн рублей.

На берегу Волги выставлен на продажу современный курортный комплекс, построенный в 2023-2025 годах. В состав входят 27 жилых объектов (гостевые домики, кирпичные дома и А-фреймы), три кафе, банный комплекс и 15 спортивных площадок.

Комплекс площадью 3 га включает собственный пляж, оборудованное озеро для рыбалки и гараж для катеров. Территория благоустроена — высажено 100 плодовых деревьев. Объект расположен на острове между Саратовом и Энгельсом.

Продавец позиционирует комплекс как выгодное инвестиционное предложение.