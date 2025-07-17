Спецтехника Саратова в жару поливает зеленые насаждения

В знойные дни, когда столбики термометров в Саратове держатся выше +30°C, городские растения подвергаются серьезному испытанию

На помощь им приходят коммунальные службы, которые борются с засухой, обеспечивая зеленым насаждениям необходимый уход.

По улицам города курсирует спецтехника: поливочные машины не только очищают дорожное полотно, но и дарят спасительную прохладу деревьям и кустарникам вдоль магистралей. Мощные струи воды смывают пыль с листвы, помогая растениям дышать, и увлажняют почву у корней.

В парках и скверах работают системы автоматического полива. Сотрудники МБУ «Садово-парковое» и других районных служб вручную поливают молодые саженцы и ухаживают за цветниками, особенно уязвимыми под палящим солнцем, — сообщили в мэрии.