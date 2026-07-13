На постоянное отсутствие мобильного интернета жалуются жители Саратова

В понедельник 13 июля жители Саратова и Энгельса жалуются на отсутствие мобильного интернета.

По словам пользователей, проблема наблюдается уже второй день: в воскресенье не было интернет-связи на телефонах, а также сбоила связь в торговых точках и интернет-банкинге.

В городах Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове работают точки бесплатного Wi-Fi. Такси можно заказать по телефонам агрегаторов, часть сервисов и сайтов остаются доступны.

Напомним, в ночь на 12 июля аэропорт Гагарин был закрыт, а Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над областью в ночь с 11 на 12 июля.

Ольга Сергеева