Саратовской семье стало сложнее копить на собственную квартиру

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доступности жилья.

Саратовская область за год ухудшила позиции, хотя в абсолютных показателях поднялась на несколько пунктов.

По данным на май 2026 года, семье из двух взрослых и одного ребёнка в регионе требуется 4,9 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. метров (средняя стоимость — 5,1 млн рублей). В рейтинге область заняла 43-е место. В прошлом году регион был на 49-й позиции (срок накопления — 3,8 года), годом ранее — на 48-й (5,4 года).

Наиболее доступное жильё — в Мурманской области (2,1 года), ХМАО (2,1), Ненецком АО (2,2), ЯНАО (2,3) и Магаданской области (2,6). Худшие показатели — в Чечне (11,3), Кабардино-Балкарии (11,8), Дагестане (12,1), Севастополе (13,1) и Крыму (13,5).

Напомним, ипотечные условия с 1 июля не претерпели изменений, однако взят кредит, в том числе на жилье, стало сложнее: банки стали чаще отказывать гражданам в ссудах.

Ольга Сергеева