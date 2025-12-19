На парковке ФОКа в Саратове сгорела иномарка

В посёлке Юбилейный (Волжский район Саратова) 18 декабря произошёл пожар в легковом автомобиле.

Как информирует областное управление МЧС, возгорание Hyundai Elantra случилось на улице Братьев Никитиных, 10А, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Юбилейный».

О происшествии стало известно в 18:15. Пожар был локализован и потушен силами одного расчёта на парковочной площадке, огороженной территорией спортивного объекта. Площадь, охваченная огнём, составила 3 квадратных метра.

Ольга Сергеева