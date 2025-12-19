85 лет на страже природы: Саратовский центр экологии и туризма отметил свой юбилей

В Саратове отпраздновали 85-летие Областного центра экологии, краеведения и туризма (ОЦЭКИТ).

История учреждения восходит к 1940 году, когда был создан единый региональный центр для юных натуралистов.

Сегодня центр обучает около 2000 детей по 31 дополнительной программе. На его территории, имеющей статус памятника природы, есть мини-зоопарк, ботанический сад, экостанция и учебные площадки.

На праздновании выступил один из первых выпускников центра, 80-летний Евгений Ардабацкий, который назвал обучение здесь «путевкой в жизнь».

С юбилеем коллектив поздравил замначальника управления эконадзора регионального минприроды Дмитрий Мехов, отметив значительный вклад педагогов в экологическое просвещение. Лучшие сотрудники получили ведомственные награды.

Ольга Сергеева