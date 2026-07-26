На пассажирских теплоходах в Саратове выявлены нарушения безопасности

На двух пассажирских теплоходах в акватории ПФО выявлены серьёзные нарушения требований безопасности.

В ходе проверки судов «Октябрьская революция» и «Афанасий Никитин» инспекторы Ространснадзора обнаружили протечку масла в правом главном двигателе, захламлённость проходов и подтрапного пространства, хранение канистры с горюче-смазочными материалами в машинном отделении, а также незакреплённую коробку с проводами на дизель-генераторе.

По факту выявленных нарушений будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Ольга Сергеева