В Саратове и Энгельсе из-за жары началась песчаная буря

Песчаная буря приблизилась к Саратовской области 26 июля.

Очевидцы зафиксировали на фото и видео «стену из пыли», которая двигалась в сторону многоквартирных домов.

В городе Энгельс явление наблюдали в нескольких районах, в том числе в Прибрежном. Местные жители сообщили, что на улицах образовалась густая пыльная завеса, снижавшая видимость.

Региональное управление МЧС официально подтвердило ухудшение погодных условий. По данным спасателей, днём ожидались порывы ветра до 24 м/с, а температура воздуха сохранялась на отметке +40°C и выше. В связи с высокой ветровой нагрузкой прогнозировалась повышенная вероятность ДТП и аварий на линиях электропередачи.

Напомним, предыдущая буря обрушилась на регион 24 июля. Тогда в Марксовском районе стихия повредила частные дома, сорвала детские батуты и садовые качели, а также разрушила теплицы. Жителям рекомендовали ограничить передвижение по улицам и держаться подальше от лёгких конструкций.

Ольга Сергеева