На пешеходном переходе в Балашове «Калина» сбила мужчину

Поздно вечером 25 декабря в городе Балашов Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Об этом сообщили в региональной ГАИ.

Согласно предварительной информации, в 19:05 на пешеходном переходе возле дома № 15А по улице Орджоникидзе водитель автомобиля «Лада Калина», 44 лет, совершил наезд на 45-летнего мужчину.

В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева