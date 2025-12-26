Жителям Саратова рассказали, куда сообщить о проблемах с вывозом мусора в праздники

На заседании правительства Саратовской области под руководством вице-премьера Романа Ковальского обсудили обеспечение бесперебойного вывоза мусора в зимний период.

Собрание прошло по поручению федерального вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Особый акцент был сделан на работе в новогодние праздники. Для этого необходимо согласовать действия муниципалитетов, регионального оператора, УК и перевозчиков, а также обеспечить достаточный парк техники. Отдельно обсудили очистку подъездных путей к контейнерным площадкам от снега и проблему блокировки проезда припаркованными автомобилями, за что предусмотрены штрафы.

В результате было решено создать оперативную рабочую группу из всех заинтересованных ведомств. Региональный оператор обязан сформировать резерв спецтехники.

Роман Ковальский призвал жителей сообщать о сбоях в вывозе ТКО на «горячую линию» минприроды: 8 (8452) 49-05-50.

Ольга Сергеева