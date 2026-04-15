На питание участников «Туриады-2026» под Саратовом потратят 4,2 миллиона рублей

Центр «Урожай» разместил тендер на организацию питания для участников «Туриады-2026».

Согласно документации, накормить планируется чуть более тысячи человек, включая спортсменов, тренеров, судей, волонтёров и технических специалистов.

Мероприятие пройдёт в Хвалынском районе с 18 по 22 мая. Пятидневное питание предусмотрено только для 73 судей и специалистов. Волонтёры (70 человек) будут получать еду в течение четырёх дней, а остальные участники — один-два дня. Завтрак, обед и ужин организуют по месту проживания либо в пешей доступности (не далее 500 метров).

Детальное меню в тендерной документации не раскрывается. Указано лишь, что блюда должны варьироваться в зависимости от дня недели. Общая стоимость контракта составляет 4,2 миллиона рублей.

Напомним, «Туриада» проводится в Хвалынском районе ежегодно. В прошлом году соревнования по спортивному и познавательному туризму собрали более 700 молодых людей из российских регионов и пяти стран ближнего зарубежья.

Ольга Сергеева