«Вторматик» принял на переработку три коробки любовных романов

В марте жительница Саратовской области принесла в экопункт «Вторматик» три коробки с книгами о любви.

Бульварная литература, не найдя нового хозяина, отправилась на переработку вместе с другой макулатурой.

С начала года «Вторматик» принял от жителей 3,2 тонны бумаги и картона, которые являются одними из наиболее популярных фракций для сдачи среди жителей региона. Не менее популярной фракцией по-прежнему остается стекло – за три месяца на переработку принято 3 тонны. Также граждане сдали ПЭТ-бутылки общим весом 318 кг, а это свыше 7 тыс. бутылок объемом 1,5 л.

Всего за первый квартал этого года на переработку отправилось почти 7 тонн вторсырья. На сдаче полезных фракций в экопункт «Вторматик» саратовцы смогли заработать более 20,5 тыс. рублей.

