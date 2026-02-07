На площади в Саратове разломали незаконный вейп-шоп

В Саратове демонтировали незаконный павильон по продаже вейпов на Привокзальной площади.

Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Михаил Исаев.

По словам мэра, строение было возведено без разрешительной документации. После выявления нарушения администрация города обратилась в Арбитражный суд, который постановил снести ларек. Работы по демонтажу были проведены с использованием спецтехники — автокрана с гидравлическим грейфером («пауком»).

Михаил Исаев подчеркнул, что в рамках благоустройства Привокзальной площади, где параллельно идет реконструкция здания вокзала, планируется убрать и другие самовольные постройки.

Алиса Эай