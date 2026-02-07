Более 60 будущих саратовских мам получили помощь в рамках президентского гранта

Более 60 беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили комплексную поддержку в рамках проекта «Не оставить за бортом жизни!».

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», проект реализует АНО «Под Покровом» при поддержке Фонда президентских грантов.

За пять месяцев работы мобильная бригада АНО «Под Покровом» в составе психолога, юриста и специалиста по социальной работе провела 13 выездных встреч на базе комплексных центров социального обслуживания, медицинских учреждений и православных приходов удаленных населенных пунктов Саратовской области.

Более 40 матерей получили индивидуальные психологические и юридические консультации. Юрист разъяснил меры государственной социальной поддержки для многодетных и беременных, вопросы использования материнского капитала и социального контракта. Психолог помог женщинам справиться с тревожностью и страхами, связанными с предстоящими родами и материнством.

Во время визитов мобильной бригады также проведено 14 рабочих встреч с руководителями социозащитных учреждений и медицинских организаций. Специалистам переданы информационные материалы об опасностях прерывания беременности и флаеры с контактами АНО «Под Покровом», а также телефонами доверия других профильных организаций. Материалы распространяются в медучреждениях для оперативной помощи женщинам, стоящим перед сложным решением из-за тяжелых жизненных обстоятельств.

Важной частью помощи стала адресная поддержка будущих мам, многие из которых живут в отдаленных селах. Выезды мобильной бригады в рамках проекта продолжаются.

Ольга Сергеева