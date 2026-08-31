На пляже «Покорителей Волги» запретили купание

Ограничение временное, но отдыхать и загорать можно.

На саратовском пляже «Покорителей Волги» ввели временный запрет на купание. Причина — цветение водорослей в Волге. Ограничение будет действовать, пока не завершатся работы по очистке береговой линии.Сама территория продолжает работать: шезлонги, зонты и вся инфраструктура доступны. Администрация города просит отнестись к запрету с пониманием и не заходить в воду до официального снятия ограничений.

Отдыхающие могут проводить время на берегу в режиме солярия.

Ольга Андреева