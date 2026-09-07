На подлете к Саратовской области ПВО уничтожили украинские дроны

За день над регионами России сбили 29 украинских БПЛА, часть — у границ Саратовской области.

По данным Минобороны РФ, в воскресенье с 8:00 до 20:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников над несколькими субъектами. Часть дронов ликвидирована над Тамбовской областью, которая граничит с Саратовской. Остальные цели поражены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Это не первый обстрел региона — сегодняшний стал очередным в серии атак на область. Пострадавших и разрушений не сообщается.

Ольга Сергеева