В Саратовской области ещё две ледовые арены стали круглогодичными

В Саратовской области заработали ещё две круглогодичные ледовые арены.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе завершена модернизация холодильного оборудования в двух спорткомплексах — саратовском «Кристаллике» и балаковском ФОКе имени Коваленко. Ранее изношенные агрегаты не выдерживали летней нагрузки, и арены закрывались на профилактику.

На замену устаревших установок из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей. Сейчас оборудование введено в эксплуатацию, и в комплексах уже начались тренировки по хоккею и фигурному катанию.

Таким образом, в регионе теперь круглый год работают четыре ледовые арены. Пионером модернизации стал саратовский «Кристалл» (на него потратили 40 миллионов рублей), а также энгельсский «Айсберг». Спортсмены и любители льда получили возможность заниматься любимым видом спорта без сезонных перерывов.

Ольга Сергеева