На пожарах в Саратовской области погибли 88 человек и 105 пострадали

В регионе с начала года произошло более 4 тыс. пожаров, 1295 — в жилье.

Погибли 88 человек, пострадали 105, в том числе 3 ребенка.

Основные жертвы и травмы — именно в жилых помещениях. В Волжском районе МЧС и администрация провели рейд по домам семей в социально опасном положении: риски разные (газовые колонки, печи), жителей просят выключать электроприборы и следить за проводкой.

«Маленьких детей нельзя оставлять одних. Проговорите с детьми алгоритм действий при ЧП — не прятаться, не паниковать, сразу звонить 112», — призвал сотрудник 3-го пожарно-спасательного отряда Алексей Выватенко.