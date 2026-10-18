Сбербанк просит клиентов проверить свои накопления

Кредитная организация предупредила вкладчиков о риске потери доходности.

Сбербанк рекомендовал клиентам со сбережениями срочно проверить счета в приложении. Главный риск — автоматическая пролонгация вкладов на менее выгодных условиях: проценты могут тихо снизиться, и клиент узнает об этом только по итоговой сумме. Также стоит сверить ставки по накопительным счетам (меняются без персональных уведомлений) и проверить тарифный план — обслуживание, переводы и уведомления могли перейти на другой вариант.

Банк напомнил: госстраховка покрывает до 1,4 млн рублей в одном банке, поэтому крупные суммы лучше распределять. Отдельное предупреждение — о мошенниках, которые представляются сотрудниками банка и требуют перевести деньги на «безопасный счёт». Настоящие работники таких данных не запрашивают: при подозрительном звонке следует положить трубку и перезвонить по номеру из приложения. Проверка занимает пару минут, но помогает вовремя заметить смену условий и не потерять в доходности.