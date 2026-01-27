На пожаре в центре Саратова на Большой Казачьей спаслись одиннадцать человек

В Саратове днем 27 января тушили пожар в жилом доме, расположенном на ул. Большая Казачья.

Возгорание было зафиксировано в 14:38 по местному времени. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось задымление кровли двухэтажного здания. Первый этаж объекта занят нежилыми торговыми помещениями, второй — жилыми квартирами.

К ликвидации пожара привлечены силы и средства семи пожарно-спасательных подразделений. К 16:29 распространение огня удалось остановить, площадь возгорания локализована в пределах 200 квадратных метров. Работа на месте происшествия продолжается.

По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировалось 11 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева