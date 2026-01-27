Саратовским многодетным родителям пересчитали пенсии

Отделение СФР по Саратовской области пересчитало пенсии 3,5 тысячам многодетных матерей, воспитавших пять и более детей.

Основанием для перерасчета послужил новый закон, действующий с 1 января 2026 года, который позволяет включать в страховой стаж периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет.

В регионе возможностью увеличить выплаты также воспользовались семь многодетных отцов. За каждый полный период ухода начисляются пенсионные коэффициенты: 2,7 – за первого ребенка, 5,4 – за второго, 8,1 – за третьего и последующих.

Новые правила распространяются и на действующих пенсионеров. Подать заявление можно в клиентской службе СФР или онлайн через «Госуслуги», выбрав услугу «Перерасчет размера пенсии» и указав основание «Учет в стаже периодов ухода за детьми» с перечислением данных детей. Обратиться за консультацией можно в контакт-центр СФР по номеру 8-800-100-0001.

Ольга Сергеева