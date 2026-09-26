На пожаре в саратовском селе погиб пенсионер, его жена пострадала

В Марксовском районе Саратовской области при пожаре погиб пенсионер.

В четверг 24 сентября в селе Ястребовка загорелась кровля двухквартирного дома на улице Рабочей. Сигнал поступил на пульт «01» в 14.05, сообщает региональное ГУ МЧС.

В доме находились два пенсионера. Женщину вывели из задымленного здания соседи, а её 89-летний супруг погиб в огне.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются, проверку проводит региональное СУ СКР.

Ольга Сергеева