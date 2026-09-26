В регионе наблюдается существенное повышение цен на сахар, горючее и смартфоны

В Саратовской области с начала текущего года наблюдается повышение цен на сахар, горючее и мобильные устройства.

Согласно информации Центрального банка, годовая инфляция в регионе по состоянию на август составила 6,51%. Данный показатель превышает общероссийский, который за тот же период зафиксирован на отметке 6,33%.

В сфере продовольствия отмечаются противоположные направления. Сезонные овощи и фрукты продолжали дешеветь, однако стоимость гречихи и сахарного песка вновь начала расти.

Наиболее существенный рост среди продуктов продемонстрировал сахар — его цена увеличилась на 23,26% за год. Эксперты связывают это с уменьшением запасов прошлого урожая свеклы до начала активной переработки нового.

Вне продовольственного сегмента также зафиксирован рост. Топливо для автомобилей подорожало на 32,80%, а цена на смартфоны и сопутствующие гаджеты выросла на 10,75%.

Ольга Сергеева