На ПривЖД проходит профилактическая акция «Безопасный транспорт»

С 23 по 31 марта на ПривЖД проходит оперативно-профилактическая акция «Безопасный транспорт». Она направлена на формирование у несовершеннолетних граждан осознанного отношения к личной безопасности и предупреждение правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках акции предусматривается организация многочисленных мероприятий для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа будет вестись в образовательных учреждениях в формате лекций с показом тематических видеороликов, интерактивных игр, викторин и квестов.

Дополнительные рейды с участием сотрудников транспортной полиции пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги.

Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.

За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.