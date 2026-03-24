В Саратове 91-летней беженке с Украины вручили паспорт гражданина России

Уроженка Винницкой области получила российский паспорт на дому.

Сотрудники регионального управления внутренних дел провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации женщине, прибывшей из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

За оформлением документов в отдел по вопросам миграции обратилась 91-летняя пенсионерка, ранее проживавшая в Винницкой области Украины. В прошлом году женщина получила вид на жительство в России, а в феврале нынешнего года подала заявление о приеме в гражданство РФ.

Сотрудники полиции оперативно рассмотрели поступившие документы. Учитывая, что заявительница относится к категории маломобильных граждан, правоохранители приняли решение провести церемонию принесения Присяги и вручения главного документа по месту жительства пенсионерки.

В торжественной обстановке женщина принесла Присягу гражданина Российской Федерации, после чего получила паспорт и экземпляр Конституции страны.

