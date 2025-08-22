На проспекте Энтузиастов в Саратове появятся новые запрещающие знаки

На проспекте Энтузиастов в Саратове появятся новые дорожные знаки, ограничивающие разворот. Об этом сообщили в телеграм-канале «Саратов транспортный».

Так, в Заводском районе, у дома 61Б, до 9 сентября планируется установка знаков, которые запретят водителям разворачиваться для движения в направлении улицы Крымская.

Это решение принято для повышения безопасности на дорогах и устранения конфликтной точки. При этом разворот в сторону улицы Азина останется разрешённым. Также новые правила не затронут выезд со стороны микрорайона Радуба в направлении Азина — для местных жителей этот манёвр будет по-прежнему доступен.