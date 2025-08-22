Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

В Заводском районе Саратова прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Её провели сотрудники ПривЖД с целью привлечения внимания водителей к проблеме безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Для проведения профилактики были выбраны переезды вблизи о.п. Зуборезный (в месте пересечения улиц Пензенская и Барнаульская), где отмечается интенсивное движение поездов и автомобилей.

Железнодорожники поздравили водителей с Днём Государственного флага РФ, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствиях столкновений с подвижным составом. Всем участникам акции раздали тематические листовки.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Помните, чтобы остановить поезд – нужно время, а чтобы остановить жизнь – всего одно мгновение!