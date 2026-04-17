На пруду «Семхоз» в Саратове зацвёл коридалис

В Саратове наступил момент, который ждут любители ранней весны — на пруду «Семхоз» распустился коридалис.

Это нежное растение появляется буквально на несколько недель, едва сходит снег и земля успевает прогреться. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас самое время отправиться на прогулку, чтобы увидеть одно из самых хрупких и трогательных природных явлений своими глазами.

Специалисты просят горожан бережно относиться к цветам: наблюдать за ними лучше с тропинок и ни в коем случае не срывать. Только так можно сохранить эту весеннюю красоту надолго.

Ольга Сергеева