На 40 дачных маршрутах саратовские льготники смогут платить за проезд транспортной картой

Саратовским льготникам назвали 40 дачных автобусных маршрутов для оплаты проезда транспортными картами.

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области опубликовало перечень пригородных автобусных направлений, где льготные категории граждан смогут использовать транспортные карты с началом дачного сезона. Как сообщает «Транспортный Саратов», в список вошли 40 маршрутов.

Среди них — рейсы из разных районов области:

Балаковский район: №№ 156, 332, 420, 420 доп., 460, 158, 30

Балашовский район: №№ 14Д, 4, 4А

Красноармейский район: № 170

Энгельсский район: №№ 224, 271А, 214, 234, 364, 246, 351, 269, 270, 275, 351Б, 416, 276Д, 269А

Гагаринский район: №№ 222, 224, 383, 291, 240, 253, 419, 379, 299

Саратов (городские маршруты): №№ 28, 43, 49, 230

Таким образом, обладатели льгот смогут добираться до своих участков с комфортом и без лишних расходов.

Ольга Сергеева