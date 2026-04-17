На 40 дачных маршрутах саратовские льготники смогут платить за проезд транспортной картой

Саратовским льготникам назвали 40 дачных автобусных маршрутов для оплаты проезда транспортными картами.
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области опубликовало перечень пригородных автобусных направлений, где льготные категории граждан смогут использовать транспортные карты с началом дачного сезона. Как сообщает «Транспортный Саратов», в список вошли 40 маршрутов.
Среди них — рейсы из разных районов области:
Балаковский район: №№ 156, 332, 420, 420 доп., 460, 158, 30
Балашовский район: №№ 14Д, 4, 4А
Красноармейский район: № 170
Энгельсский район: №№ 224, 271А, 214, 234, 364, 246, 351, 269, 270, 275, 351Б, 416, 276Д, 269А
Гагаринский район: №№ 222, 224, 383, 291, 240, 253, 419, 379, 299
Саратов (городские маршруты): №№ 28, 43, 49, 230
Таким образом, обладатели льгот смогут добираться до своих участков с комфортом и без лишних расходов.
Ольга Сергеева